La ’nuova’ Aglianese va Imolese al tappeto

AGLIANESE

1

IMOLESE

0

AGLIANESE Moretti, Maloku, Iacoponi (2’ Fiaschi), Pupeschi, Viscomi, D Ancona, Remedi, , Grilli (74’ Perugi), Marino, Mascari (88’ Poli), Della Pietra (74’ Silvestro). A disp. Nannetti, Fontana, Delle Donne, Vanni, Zumpano. All. Baiano.

IMOLESE Laukzemis, Ale (69’ Manes), Brandi (78’ Antognoni), Rizzi, Gulinatti, Capozzi, Garavini, Ciucci (69’ Manzoni), Daffe, Vlahovic (89’ Georgiev), Raffini (62’ Mattiolo). A disp. Adorni, Brescia, Gosponidov, Diawara. All. D Amore.

ARBITRO D’Andria di Nocera Inferiore.

MARCATORE: Della Pietra al 42’.

L’Aglianese centra la seconda vittoria consecutiva e torna al successo in casa che mancava da fine ottobre. Ma soprattutto, dopo gli acquisti mirati sul mercato, contro l’Imolese si è iniziato a intravedere la squadra che vuole Baiano: compatta dietro, rapidissima e verticale in avanti, grintosa e dinamica in mezzo. Il gol decisivo di Della Pietra alla fine del primo tempo è la sintesi perfetta della nuova Aglianese costruita dalla società e voluta dall’allenatore: lancio lungo e teso in avanti dalla zona arretrata di Fiaschi (entrato dopo due minuti per l’infortunio di Iacoponi) e sprint di Della Pietra sulla tre quarti in anticipo sui difensori e destro di piatto all’angolino basso accanto al palo. Una punta veloce di pensiero e di gamba come Della Pietra è l’ideale per il gioco di Baiano. Non inganni il risultato di misura, perché la squadra neroverde poteva chiuderla all’inizio del secondo tempo ma ha mancato tre grosse occasioni in ripartenza nei primi quindici minuti della ripresa (due volte Della Pietra su imbeccata di D’Ancona e una volta Mascari a colpo sicuro a centro area).

Anche nel primo tempo, sullo 0-0, l’Aglianese poteva segnare, già al 1’ col solito Della Pietra, attivissimo e intraprendente su tutto il fronte di attacco. Ma anche l’Imolese ha avuto una occasione per andare in vantaggio con una trasversa colpita al 14’ da Ale di testa su un calcio d’angolo e al 37’ un gran tiro di Gulinatti è finito di poco a lato così come, sul fronte opposto, una conclusione del neroverde Maloku. Il gol di Della Pietra ha rotto l’equilibrio e preparato un secondo tempo con l’Imolese alla ricerca del pari e l’Aglianese che non ha concesso niente tranne due conclusioni da fuori parate da Moretti. In una ripresa tutta di grinta e ripartenze ha brillato l’inesauribile dinamismo di Marino, che ha fatto di tutto, dal contenimento agli inserimenti in avanti e per due volte, servito dal subentrato Perugi (ottimo il suo impatto nella gara) ha sfiorato il gol che avrebbe meritato.

"Sono contento di tutti – ha detto un sorridente Baiano nel dopogara – di chi ha giocato dall’inizio e di chi è entrato e sono contento della vittoria in casa che mancava da tempo e della prestazione, l’unica cosa è che le gare vanno chiuse, ma i miglioramenti si stanno vedendo, anche se lo dico a bassa voce. Bisogna giovare partita dopo partita e ora ne abbiamo due molto difficili". Già, i due derby con la Pistoiese al Melani e il Prato al Bellucci, ma questa Aglianese che ha fatto due su due non si vuole fermare.

Giacomo Bini