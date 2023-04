La Gtg Pistoia affonda con Treviglio

PISTOIA

61

TREVIGLIO

75

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA: Saccaggi 9, Copeland 2, Wheatle 19, Varnado 13, Magro 6, Della Rosa 2, Del Chiaro 2, Benetti 3, Pollone 5, Allinei n.e. Metsla n.e Cemmi n.e. All. Brienza.

GRUPPO MASCIO TREVIGLIO: Giuri 9, Cerella, Lombardi 12, Marini 5, Marcius 8, Vitali 8, Sacchetti 9, Clark 18, Maspero. All. Finelli.

Parziali: 12-14; 27-32; 41-57. Arbitri: Dori, Nuara, Ugolini. Note: tiri da due Pistoia 1634, Treviglio 1837. Tiri da tre Pistoia 425, Treviglio 923. Tiri liberi Pistoia 1721, Treviglio 1219.

Treviglio ha dimostrato di essere troppo più forte rispetto a Pistoia: più attrezzata, più profonda, con maggiore talento. E alla fine ha vinto meritatamente. Terza sconfitta su altrettante gare nella fase a orologio per Pistoia, terza sconfitta casalinga di fila considerando anche l’ultima di regular season con Cento: insomma, un momento tutt’altro che bello per i biancorossi, che a questo punto dovranno accontentarsi del sesto, massimo quinto, posto nel tabellone playoff, pescando verosimilmente l’accoppiamento con una tra Assigeco Piacenza e Fortitudo Bologna. Lo nota lieta è il ritorno in campo di Angelo Del Chiaro dopo l’infortunio: ci sarà bisogno anche di lui per presentarsi competitivi agli spareggi.

Un inizio di partita quasi surreale: per tre minuti nessuna delle due squadre riesce a fare canestro. La prima a sbloccarsi è Pistoia che di punto in bianco piazza un 10-0 dopo 5 minuti e da lì in avanti si va a folate. Treviglio risponde subito con un parziale di 2-20 che la riporta in vantaggio all’inizio del secondo quarto (12-20). Pistoia è in difficoltà, la difesa non riesce a tenere tutte le folate offensive degli avversari e l’attacco si pianta di fronte al muro di Treviglio. A 6’ dalla fine del secondo quarto il tabellone recita: 17-29. I biancorossi piano, piano trovano la chiave giusta partendo manco a dirlo dalla difesa che alza i giri e riesce a frenare l’iniziativa di Treviglio. Altra sfuriata e contro break di 10-3 che riporta Pistoia di nuovo a contatto (27-32). La tg è di nuovo lì, pronta a dare battaglia, ma nel terzo periodo Treviglio piazza un’altra spallata facendo scivolare Pistoia a meno 18 (39-57) ad un manciata di secondi dall’ultima pausa.

E’ dura, molto dura perché è difficile per i biancorossi chiudere tutte le falle che gli avversari aprono nello scafo di Pistoia. Chiudi sotto canestro e Treviglio spara dal perimetro, cerchi di fermare i tiratori ed entrano in scena i lunghi. Pistoia comunque si muova sono dolori e ha voglia a tirare la coperta da una parte o dall’altra, è corta e non ci arriva. La Giorgio Tesi arriva all’ultimo quarto decisamente sulle gambe e anche la mente non è più lucida come prima. Difficile in questa situazione riuscire a provare un’ultima rimonta e infatti Pistoia pur non mollando non ce la fa a tenere il ritmo di Treviglio che a dire il vero ha in tasca la partita già da tempo. A 2 minuti dalla fine il parziale si fa pesante: più 20 (51-71). Una lezione fin troppo pesante per Pistoia che ha provato a fare di tutto per essere competitiva ed a tratti ci è riuscita, solo che la diversità di roster si è fatta sentire come del resto già successo con Cantù e Cremona.

Maurizio Innocenti