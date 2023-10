Juniores. Team Ballerini, squadra al completo. L’Uc Pistoiese "corre» insieme al Borgonuovo

Con l’arrivo degli ultimi due atleti, Giulietti e Belgrano, è stata completata dal presidente della società, Franco Miniati, la nuova squadra juniores del Team Franco Ballerini, indimenticabile campione fiorentino del pedale e commissario tecnico della Nazionale azzurra professionisti. "Sono felice che Giulietti e Belgrano abbiano accettato di indossare la maglia del nostro team – afferma il presidente –. Giulietti era già nella nostra squadra allievi e quindi conosce il nostro ambiente, mentre Belgrano mi è stato segnalato da un atleta che già era inserito nel nostro organico". In tutto per il 2024 saranno 13 i corridori a disposizione del riconfermato direttore sportivo l’ex professionista Luca Scinto: Mattia Gagliardoni Proietti, Riccardo Martelli, Leonardo Buti, Gabriele Moroni, Federico Cozzani, Joann Rolando, Alessandro Bercini, Giuseppe Sciarra, Michele Pascarella, Giulio Pavi Degl’Innocenti, Davide Giulietti, Matteo Belgrano, Niccolò Iacchi.

Grandi novità anche in casa Unione Ciclistica Pistoiese. Saranno infatti due le formazioni per la stagione 2024: oltre a quella éliteunder 23, confermata anche la compagine juniores con una sostanziale novità in quanto il presidente Andrea Panconi ha concluso un accordo di collaborazione con il presidente del G.S. Borgonuovo Prato, Marcello Nannini, in merito all’allestimento della stessa. Sarà una squadra di 12 atleti con la riconferma di Leonardo Calvetti, Kevin Drovandi, Lorenzo Lavorini, Ruggero Lombardi e Daniele Verdes Daniele. In arrivo per completare l’organico 2024, quattro atleti al loro secondo anno negli juniores oltre a tre debuttanti in categoria. I loro nomi saranno resi noti dalla Pistoiese-Borgonuovo tra qualche giorno essendo le trattative in corso di definizione.

Antonio Mannori