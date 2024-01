Il 2024 si apre col sogno Final Eight. L’Estra mette nel mirino Cremona

Una premessa doverosa: la Coppa Italia non è certo l’obiettivo primario dell’Estra Pistoia, casomai una ciliegina sulla torta. E un’eventuale vittoria contro Cremona rappresenterebbe un passo in avanti verso la salvezza, più che altro. Detto questo, però, in caso di successo domenica prossima contro la Vanoli, i biancorossi potrebbero cullare il sogno delle Final Eight, traguardo raggiunto una sola volta nella storia della società nella stagione 2015/2016.

Un traguardo non certo preventivato ad inizio stagione, ma l’Estra ha sorpreso tutti in questa prima parte di campionato. Vedere per credere l’ultimo successo del 2023 in quel di Treviso. I biancorossi dopo una partenza non a mille hanno trovato il loro ritmo, la propria identità di squadra, si sono formati come gruppo prendendo confidenza con la realtà della massima serie. E’ arrivato un filotto di vittorie importanti che hanno proiettato Pistoia in una posizione di classifica tale da potersi giocare l’opportunità di entrare nelle Final Eight. I biancorossi per centrare l’obiettivo devono innanzitutto battere Cremona e una volta raggiunta la quota di 16 punti si innescano una serie di ipotesi per staccare il pass per la qualificazione alle finali di Coppa Italia.

La Lega Basket ha reso note tutte le possibilità di qualificazione in caso di arrivo a pari punti e proprio in virtù della sfida tra Pistoia e Cremona le uniche ipotesi possibili riguardano un arrivo in parità a quota 16 punti, quelle a 14 punti non contano per la qualificazione alle Final Eight. L’ultimo turno vede Napoli e Milano, che hanno già 16 punti, giocare rispettivamente in casa di Venezia e Trento mentre Scafati, che di punti ne ha 14, affronterà in trasferta Derthona e Pistoia ospiterà Cremona. Togliamoci il dente partendo da un’eventuale mancata qualificazione da parte di Pistoia. L’Estra non si qualifica se esce sconfitta dal confronto contro Cremona ma pur vincendo la qualificazione non sarebbe automatica. Pistoia non si qualificherebbe in caso di arrivo a 16 punti insieme a Scafati o in caso di parità a quota 16 punti con Scafati e Reggio Emilia.

Più ampio il ventaglio di possibilità nel caso in cui Pistoia, fermo restando la vittoria contro Cremona, dovesse arrivare a 16 punti insieme a Scafati, Reggio Emilia, Milano oppure Napoli. Qualificazione assicurata anche se l’Estra arrivasse a 16 punti insieme a Reggio Emilia, Napoli oppure Milano, stesso discorso se Pistoia dovesse arrivare a 16 punti con una tra Reggio Emilia, Napoli o Milano. Diciamo che le possibilità di agguantare le Final Eight ci sono ma tutto passa dalla vittoria contro Cremona che non è per niente facile oltre, naturalmente, dai risultati delle altre squadre coinvolte in questa ipotetica classifica a quota 16 punti.

Maurizio Innocenti