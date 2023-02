Gtg Pistoia a riposo, Wheatle scende in campo

Un po’ di meritato relax in casa Pistoia Basket 2000. Con la prima squadra della Giorgio Tesi Group a riposo da gare ufficiali fino al 5 marzo, quando è in programma la trasferta a Chieti, la società biancorossa ha concesso alcuni giorni di riposo ai propri giocatori. Del tutto meritati, visto il cammino straordinario di cui si è resa protagonista Pistoia in campionato. C’è chi ne ha approfittato per tornare a casa, vedi gli americani Jordon Varnado e Zach Copeland rientrati negli Usa, oppure Daniele Magro che ha fatto capolino nella sua Padova. Capitan Gianluca Della Rosa ha deciso di concedersi una breve vacanza all’estero, Angelo Del Chiaro prosegue il protocollo riabilitativo post infortunio, altri sono rimasti in città per recuperare le energie in vista del rush finale di campionato, propedeutico all’avvio della fase ad orologio (inizio aprile) e, ovviamente, in vista degli infuocati playoff. Chi invece non riposa praticamente mai è Carl Wheatle, che sarà ancora una volta protagonista con la Gran Bretagna nella nuova finestra dedicata alle qualificazioni ai Mondiali 2023. L’ala della Giorgio Tesi Group scenderà in campo per gli ultimi due appuntamenti contro Belgio e Serbia, in programma rispettivamente oggi 24 e lunedì 27 febbraio. Dopodiché farà ritorno a Pistoia per riprendere gli allenamenti con la squadra di coach Nicola Brienza e preparare la gara di Chieti.