Futsal - serie a2. Nuova scoppola per il Futsal Pistoia

La quarta sconfitta maturata in altrettante gare di campionato, che vale l’ultimo posto nel girone A insieme all’Altovicentino. La Nuova Comauto Pistoia fatica a trovare la quadratura del cerchio, in questo primo scorcio della Serie A2 Elite. E dopo quelle maturate contro Sporting Altamarca, Modena Cavezzo e Pordenone, il sodalizio arancione si è arreso anche a Genova, contro il CDM Futsal. I padroni di casa si sono imposti per 7-0 e in questo caso gli uomini di coach Biagini non sono nemmeno riusciti a segnare la rete della bandiera. Stavolta il tempo per recuperare le forze è davvero poco: dopodomani alle 16 infatti, la Nuova Comauto riceverà la visita dell’Altovicentino Futsal. In quello che allo stato attuale appare alla stregua di un vero e proprio scontro-salvezza anticipato.