Forlì spietato, Pistoiese ancora a mani vuote

Pistoiese

1

Forlì

2

PISTOIESE (4-4-2): Gambassi; Bailo (35’ st Atsina), Masi, Marie Sainte, Greco; Riccio (10’ st Pertici), Carrannante, Biaggi, Ielo (43’ st Anticoli); Diakhatè, Evangelista (6’ st Panicucci). A disp. Mataloni, Cordato, Mendolia, Sanzone, Virdò. All. Parigi.

FORLI’ (4-3-3): Pezzolato; Masini, Maggioli, Tafa, Visani (32’ st Graziani); Pecci (16’ st Banfi), Lolli, Ballardini (40’ st Prestianni); Bonandi (13’ st Babbi), Merlonghi, Greselin. A disp. Zamagni, Barbatosta, Mosole, Crociati, Rosso. All. Antonioli.

Arbitro: Maccorin di Pordenone.

Marcatori: 6’ Merlonghi, 34’ Greco, 29’ st Babbi.

Una sconfitta amara per la Pistoiese che aveva cullato il sogno di portare via almeno un punto dalla sfida contro il Forlì e invece è stata punita oltremisura. Gli arancioni hanno palesato il solito problema in zona gol ma è anche vero che il Forlì non ha fatto cose strabilianti adottando la tattica minima spesa, massima resa. Diciamo che per quanto visto in campo il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto ma a quanto pare la dea bendata non sembra avere occhi per la Pistoiese.

Inizio in salita per la Pistoiese che dopo 6 minuti subisce il gol di Merlonghi svelto a sfruttare un’imbucata nel cuore dell’area di Bonandi ed a mettere in rete con un tocco preciso ad anticipare l’intervento di Gambassi. Forlì che la 22’ va vicino al raddoppio con Pecci. È sempre il Forlì a rendersi pericoloso e al 27’ arriva sui piedi di Merlonghi un’occasione ghiotta ma il centravanti forlivese spreca malamente. E proprio nel momento di maggiore pressione degli avversari la Pistoiese trova il pareggio con Greco che sfrutta alla perfezione un assist in sforbiciata di Diakhatè, su punizione battuta da Evangelista, e da due passi batte Pezzolato.

La ripresa inizia ancora nel segno del Forlì che si rende pericoloso con un colpo di testa di Visani, Diakhatè sulla riga di porta sventa la minaccia. La Pistoiese tiene botta e piano, piano prende sempre più campo costringendo il Forlì nella propria metà campo. Gli arancioni, però, non riescono mai a rendersi pericolosi. Il Forlì agisce di rimessa e proprio in una tipica azione di contropiede trova il raddoppio: assist di Merlonghi, il neoentrato di Babbi calcia in porta trovando una deviazinone che supera Gambassi. Parigi mette in campo tutti gli attaccanti a sua disposizione tentando il tutto per tutto, ma la musica non cambia e il problema del gol resta.

Maurizio Innocenti