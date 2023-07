Focus. Realtà in crescita Leader nel settore lavanderie industriali

La T Tecnica s.r.l. è una delle realtà italiane leader nel settore delle macchine per lavanderie industriali. L’azienda valdinievolina fondata da Paolo Moricci porta avanti un’esperienza ormai più cinquantennale e vanta una crescita esponenziale e costante come fatturato, numero di clienti e gamma di macchinari e soluzioni proposti per il business delle lavanderie industriali. Oggi La T Tecnica è una realtà in grado di confrontarsi con le multinazionali del settore, riuscendo a fornire una intera lavanderia chiavi in mano, proponendo macchine per il lavaggio, l’asciugatura, la piega, lo stiro e la movimentazione della biancheria, progettate e realizzate totalmente in Italia. Due sedi operative, una a Ponte Buggianese, l’altra in Veneto, a Preganziol, permettono interventi di assistenza tecnica tempestivi e rapidi in Italia ma anche in Europa e nel resto del mondo, commerciando in particolare in altri mercati chiave del settore come Croazia, Serbia, Regno Unito e Stati Uniti.