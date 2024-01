Eccellenza. Nuova sconfitta per il Montecatini. River Pieve, successo di misura

RIVER PIEVE

1

V. MONTECATINI

0

RIVER PIEVE Biggeri; Ramacciotti (1’ st Bachini), Lunardi, Penco, Rossi, Di Giulio, Magera, Cecchini, Morelli, Pieretti (21’ st Fruzzetti), El Hadoui. A disp. Tozzini, Tocci, Belluomini, Filippi, Giannotti, Satti, Leshi. All. Fanani.

V. MONTECATINI Gega; Gamberucci, Lucchesi, Veraldi, Fedi, Torracchi (1’ st Natali), Lici (4’ st Rosati), Pratesi (36’ st Frateschi), Ba (25’ st Liberto), Bibaj, Rinaldi (1’ st Volpi). A disp. Cortopassi, Del Carlo, Coselli, Giulianetti. All. Tocchini.

ARBITRO Buchignani di Livorno.

MARCATORE Magera al 43’ pt.

CALCIO

Il Valdinievole Montecatini riassapora la sconfitta dopo gli ultimi due pareggi che avevano fatto ben sperare. La formazione termale viene infatti battuta per 1-0 sul campo della River Pieve. Di occasioni degne di nota se ne vedono davvero poche, al "Terni" di San Romano in Garfagnana. Lamentele per un atterramento di Ba: l’attaccante del Montecatini era involato verso la porta, prima di cadere a terra a seguito di un duro contrasto: per l’arbitro non è rigore (idem nella ripresa, sempre su Ba). Da una situazione alquanto paradossale, arrivata al 43’, matura la rete dei locali, che poi risulta decisiva: rimessa laterale a difesa schierata, la palla arriva a Magera che di testa trova la spizzata giusta. Nella ripresa mister Tocchini prova a dare la scossa ai suoi, inserendo forze fresche e alzando il baricentro. Nel finale Volpi stacca bene di testa ma non supera Biggeri, che salva i suoi con un intervento davvero provvidenziale.

Simone Lo Iacono