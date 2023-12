E pagelle. La voglia non manca ma in troppi vanno in sofferenza

MOORE 5 – Hackett gli monta una guardia spietata togliendolo dalla partita. Charlie si innervosisce e finisce per combinare poco o nulla.

WILLIS 6 – Soffre la difesa di Bologna, in attacco non riesce ad incidere come al solito ma a tratti si fa vedere.

WHEATLE 6 – Alla fine mette a referto 11 punti e 6 rimbalzi che tenendo conto di chi aveva di fronte non sono niente male.

BLAKES 6 – In una serata in cui le due maggiori bocche da fuoco sono state messe in condizione di non fare male, si prende le sue responsabilità e non è poco.

HAWKINS 5 – Shengelia lo porta a scuola per tutta la partita e lui non riesce a fermarlo in nessun modo. Spara a salve soprattutto dalla lunga distanza chiudendo con un 2/9 che la dice lunga sulla sua prova balistica.

OGBEIDE 6 – Sotto canestro fa ciò che può anche perché si trova di fronte dei clienti difficili a tenere a bada.

DELLA ROSA 6 – Dà una mano alla squadra mettendo intensità in difesa, il compito non è facile ma il capitano lo porta a termine.

SACCAGGI 5,5 – Si trova di fronte ad avversari difficili da fermare, ci prova ma i risultati non sono sempre positivi, diciamo che ci riesce a tratti.

Del Chiaro 5 – Soffre troppo la differenza fisica e tecnica dei lunghi di Bologna.

BRIENZA 6 – La Virtus è troppo forte per Pistoia che ci ha messo impegno, abnegazione ma la differenza tra le due squadre è netta. Contro un avversario del genere non ci sono magie che tengono perché dall’altra parte hanno tutti i contro trucchi di questo mondo.

M.I.