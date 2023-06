Dieci anni fa la grande festa sul parquet piemontese Fu il preludio allo storico salto nella massima serie

La squalifica del PalaDesio permetterà a Pistoia di giocarsi le sue possibilità di centrare la finale play-off, che vedrà i vincitori opposti a Torino, sul neutro di Casale Monferrato, contro gli acerrimi rivali di Cantù. Il "PalaFerraris" tornerà dunque ad ospitare la Giorgio Tei Group in una semifinale di post season dieci anni dopo l’ultima volta. Correva la stagione 201213 e, dopo aver eliminato Scafati 3-1 ai quarti, Pistoia era avanti per 2-1 nella serie contro la Junior Libertas Casale Monferrato. Una Gara 4 condotta dagli uomini di Paolo Moretti dall’inizio alla fine, nonostante il ritorno dei padroni di casa nel finale. Tentativi spenti dalla tripla da 8 metri di Antonio Graves prima del punto esclamativo a firma Micheal Hicks.

Regolata Casale per 3-1 con la vittoria 54-67 sul parquet del PalaFerraris, Pistoia giunse alla finale play-off contro la Centrale del Latte Brescia. Al termine di una tiratissima serie conclusasi soltanto nella Gara 5 del PalaCarrara, la Giorgio Tesi Group conquistò la promozione in A1.Di quella formazione assieme a capitan Fiorello Toppo, Guido Meini e Riccardo Cortese, per citare alcuni eroi di quell’impresa, faceva parte anche un giovanissimo Lorenzo Saccaggi. Stoico nel tornare in campo per Gara 4 anche in condizioni non ottimali e pronto per scrivere 10 anni dopo una nuova e meravigliosa storia.

red.pt