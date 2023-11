Di Mino e Chiesa al top

Valentini 6 Normale amministrazione per il portiere, che ritrova il posto da titolare. Più che salvare su Orsucci nel primo tempo, è il calciatore del Certaldo a consegnargli il pallone.

Davi’ 6 Schierato a destra nella difesa a 3 disegnata da Consonni, si disimpegna senza infamia e senza lode.

Chiesa 6 Nel mezzo alla retroguardia non ha soverchie difficoltà ad annullare gli avanti in maglia viola. Il Certaldo gioca bene sino ai sedici metri, ma quando arriva al tiro mostra tutti i suoi limiti.

Salto 7 Gol numero 3 per quello che ad oggi è il cannoniere della squadra arancione. Sicuro dietro, pericoloso in avanti, è tornato il giocatore delle prime giornate del torneo.

Di Mino 6.5 Uno dei più guizzanti. Ha gamba, sa andar via all’uomo creando superiorità numerica. Viene sostituito nel finale di gara da Ennasry s.v.

Tanasa 6 Meno brillante di altre occasioni, soffre la personalità straripante del "figliol prodigo" Caponi.

Caponi 7 Buona la prima dell’ex capitano orange. A tratti, oltre a comandare il gioco, dispensa consigli ai compagni da autentico allenatore in campo. Sua la punizione da cui scaturisce il gol vittoria. Lo ha rilevato nei minuti finali Silvestro s.v.: meritata la standing ovation.

Chrysovergis 6 Svolge il compitino, attento a non commettere sbagli.

Nardella 5.5 Prestazione così così, modesta. Tant’è che gli subentra Costa 5.5, anch’egli sulla falsariga.

Diodato 5.5 È una delle novità di giornata, ma non sa sfruttare la chance. Sostituito da Goffredi 6.

Marquez 6 Fallisce una rete già fatta da cinque metri, ma è suo l’assist per Salto. Festeggia così, con i 3 punti, il trentesimo compleanno: non potevamo non premiarlo (auguri). Rilevato da Trotta s.v.

Salvestroni 6.5 Il secondo di Consonni è il miglior allenatore arancione della stagione: uno su uno in fatto di successi. Scherzi a parte, sa il fatto suo sul terreno di gioco e in sala stampa.

Gianluca Barni

