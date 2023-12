Derby di Montecatini, è delirio Fabo. Gema ko dopo una sfida tiratissima

FABO MONTECATINI

70

GEMA MONTECATINI

68

FABO HERONS Benites 4, Chiera 13, Natali 5, Arrigoni 10, Sgobba 16, Dell’Uomo 9, Carpanzano 8, Lorenzetti, Giancarli 5, Longo, Lorenzi ne, Rattazzi ne. All. Barsotti.

GEMA PM Savoldelli 7, Mastrangelo 15, Passoni 7, Korsunov 13, Di Pizzo 10, Corgnati, Dell’Anna, Pirani 8, Mazzantini 8, Angelucci ne, Benedetti ne, Soare ne. All. Del Re.

ARBITRI Gai e Silvestri.

PARZIALI 15-19, 34-37, 56-53.

Davanti a quasi duemila persone la Fabo Herons Montecatini si conferma padrona della città delle Terme piegando i "cugini" della Gema Pallacanestro Montecatini per 70-68 e preservando il primo posto dall’assalto della Libertas Livorno. Fin da subito si capisce che sarà un match intenso e tirato, ma non certo spettacolare: tante imprecisioni e un solo canestro, quello di Arrigoni, che resiste fino al tap-in del pari di Mastrangelo. E’ sempre il numero 11 Gema a dare il primo "strappetto" con la tripla del 4-7, per il resto si segna quasi esclusivamente da sotto, con i "leoni" che rispondono al mini-break Herons con Pirani e Korsunov. Il gioco da tre punti di Mazzantini mette due possessi fra le due squadre, poi Sgobba fissa lo score sul 15-19. Carpanzano e Natali riavvicinano gli "aironi", Mazzantini e Savoldelli li ricacciano a -7 grazie a 5 punti filati ma il capitano della Fabo suona la riscossa infilando la bomba dall’angolo, Gema butta via un paio di palloni sanguinosi e quando Chiera trova per la prima volta la retina da dietro l’arco il sorpasso Herons è servito. Korsunov ricuce con un 22 ai liberi ma la tripla di Benites fa esplodere in un boato il popolo di fede Herons. Del Re decide di parlarci su e Gema esce dal time-out con un 7-0 che la riporta al comando (34-37 all’intervallo).

Al rientro è la Gema a scattare forte dai blocchi: Korsunov e Di Pizzo fanno malissimo alla difesa di Barsotti, ma due bombe di Sgobba propiziano la remuntada "locale", con un break di 10-0 che vale il 46-44 a metà terzo quarto. Gema replica con un’altra bomba di Korsunov ma spreca dalla lunetta, così Giancarli la punisce con la tripla del -1 Herons. Dell’Uomo e Carpanzano completano l’opera mettendo insieme altri 7 punti per il 56-51, A cavallo dell’ultima pausa si scuote Passoni, che timbra la tripla del 58-58 a cui risponde Dell’Uomo. Mastrangelo per due volte riporta sotto Gema e per due volte Chiera gli risponde picche, tenendo i suoi avanti. Succede anche quando Savoldelli firma la tripla del sorpasso (66-67) a 2’ dalla fine: l’argentino si fa dare il pallone e segna. Il suo si rivelerà il canestro decisivo, perché la Fabo chiude la via del canestro e Sgobba segna i liberi della sicurezza.

Filippo Palazzoni