Coach "Jack" Cardelli nell'Academy di Milano: Basket e Coraggio

Intervistato nel febbraio 2020, dopo la sua promozione a nuovo capo allenatore di Montecatini, Giacomo "Jack" Cardelli, diventato a 27 anni il più giovane tecnico di sempre in Serie B, dichiarò: "Per me questo deve essere un punto di partenza e non di arrivo". E’ stato di parola. Da nemmeno una settimana il giovane coach di Massa e Cozzile, cresciuto a pane e pallacanestro in Valdinievole, ha aggiunto ad una carriera che si sta sviluppando sempre più in crescendo una nuova, entusiasmante tappa. Dopo Montecatini e Agrigento è la volta di Milano: Cardelli è infatti entrato a far parte dello staff tecnico delle formazioni giovanili dell’Olimpia Milano, il club più vincente e prestigioso del basket italiano. C’era chi era pronto a scommettere che sarebbe rimasto a vita a Montecatini, a coronamento di un ciclo in rossoblù iniziato nel 2014, che lo ha visto assistente di allenatori del calibro di Alberto Tonfoni, Alessandro Fantozzi, Andrea Niccolai e Federico Campanella, ma alla fine "Jack" ha deciso di continuare il suo percorso di crescita ad altre latitudini, emigrando in Sicilia nel 2021 per entrare nello staff tecnico della Moncada Energy Agrigento e accettando di fare un passo indietro (da allenatore a secondo assistente in Serie B) pur di misurarsi con una realtà diversa. Mai scelta fu più azzeccata: in due anni al fianco di Michele Catalani prima e di Devis Cagnardi poi, Cardelli ha irrobustito il suo palmarès con la vittoria di un campionato di Serie B, riportando immediatamente la Fortitudo in Serie A2 ad un solo anno di distanza dalla auto-retrocessione, e la scorsa stagione ha raggiunto la qualificazione ai playoff di Serie A2. Nemmeno lo scoppio della pandemia, proprio quando la sua carriera da head coach sembrava destinata, ha fermato il trentunenne allenatore: Cardelli non si è perso d’animo e ha sfruttato i quasi dodici mesi di pausa forzata per studiare, aggiornarsi e diventare un coach più completo. Una storia di coraggio, caparbietà e resilienza che ora si arricchisce di un nuovo capitolo.

Filippo Palazzoni