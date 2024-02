Club Scherma Agliana sugli scudi. Tesi e Lucchetti sono campioni regionali

Club Scherma Agliana sugli scudi. La squadra neroverde gioisce per i successi di Linda Tesi e Jacopo Luchetti, laureatisi campioni regionali toscani di fioretto categoria allievi, e per i brillanti risultati ottenuti dagli altri schermidori. Al Campionato Regionale GPG, tenutosi a Massa, dopo un girone con qualche incertezza, Linda Tesi non si scoraggia e affronta le eliminazioni dirette con la determinazione di sempre sino alla vittoria finale. Jacopo Luchetti, invece, supera il girone senza sconfitte e disputa con sicurezza gli assalti successivi conquistando il gradino più alto del podio. Di tutto rispetto la gara di Thomas Tortora: imbattuto nel girone, prosegue il suo percorso di gara finché una sola stoccata gli nega l’accesso alle semifinali, ma è comunque nella top 8, a conferma delle proprie qualità. Nella categoria allieve erano presenti anche Matilde D’Angelo Pizzolo, che si classifica fra le prime 16, Cecilia Bellandi e Diletta Spinelli, rispettivamente 21a e 26a. Nel fioretto maschile è 13° Lamberto Loguercio, che si vede negata la finale a 8 da una sola stoccata del fiorentino Orselli, che finirà la gara al 2° posto. Da menzionare pure Gabriele Ghezzi 25°, Leonardo Nesi 34°, Matteo Pietrolati 37°, Andrea Ruben Guidi 43° e Gabriele Nesti 48°. Ad Ariccia, nel Grand Prix Under 14 a squadre, la società presieduta da Angela Desideri schiera Diletta Spinelli, Cecilia Bellandi, Linda Tesi e Matilde D’Angelo Pizzolo per il fioretto femminile e Jacopo Luchetti, Leonardo Nesi, Lamberto Loguercio e Thomas Tortora per il fioretto maschile (categoria ragazzi e allievi). Entrambe le compagini si piazzano nella top 8 della classifica finale, confermando il loro valore a livello nazionale. "È doveroso fare i complimenti a tutti gli atleti – esultano i responsabili del sodalizio della Piana pistoiese – perché hanno gareggiato al meglio delle loro possibilità. È davvero un bel gruppo, questo del Club Scherma Agliana".

Gianluca Barni