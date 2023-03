Che musica la nona sinfonia della Fabo Gli Aironi sempre più in alto in classifica

Fabo herons

91

vigevano

72

FABO HERONS: Giancarli 3, Carpanzano 3, Chiera 13, Natali 8, Arrigoni 17, Dell’Uomo 24, Bechi 5, Lorenzetti 11, Giannini 5, Nnabuife, Torrigiani 2, Lorenzi ne. All. Barsotti.

ELACHEM VIGEVANO: Rossi 4, Peroni 20, Laudoni 12, D’Alessandro 13, Strautmanis 3, Benites 9, Mercante 6, Ragagnin 3, Tagliavini ne, Pisati 2. All. Piazza.

Arbitri: Biondi e Occhiuzzi.

Parziali 18-19, 41-39, 67-54.

MONTECATINI TERME – La Fabo supera sul campo Vigevano per 91-72 e la eguaglia nel libro dei record: la Elachem non è più l’unica formazione ad aver raggiunto le nove vittorie consecutive, raggiunta proprio dagli uomini di Barsotti. Fabo subito sul pezzo: due recuperi generano i primi due canestri per gli "aironi", entrambi messi a segno da Arrigoni. Natali ci aggiunge un 33 a cronometro fermo e dopo 3’ lo score recita 8-0 Herons. La reazione vigevanese è da grande squadra: la Elachem piazza un contro-break di 9-0 e si prende di forza le redini del match. Il botta e risposta da dietro l’arco fra Dell’Uomo e Peroni tiene avanti gli ospiti di un possesso, prima che Giannini da sotto impatti a quota 16. Lo stesso numero 3 però grazia Vigevano sbagliando poco dopo il layup del nuovo vantaggio termale: i gialloblù chiudono così avanti con il minimo scarto il primo quarto, salvo poi subire il controsorpasso termale all’alba del secondo quarto. E’ un fuoco di paglia, perché il mini-parziale ospite di 5-0 a firma Ragagnin e Laudoni fa scivolare gli Herons a -4. L’ottimo ingresso dalla panchina di Lorenzetti permette ai padroni di casa di tornare in linea di galleggiamento, due triple aperte di Arrigoni e Chiera li proiettano nuovamente avanti di due possessi (34-30). I continui viaggi in lunetta non bastano a Vigevano per colmare il gap: Bechi spedisce addirittura la Elachem a -7, prima del sussulto d’orgoglio che permette ai lombardi di andare all’intervallo lungo con due soli punti da recuperare. Reazione che viene annullata dall’8-0 di parziale con cui gli Herons inaugurano il secondo tempo, facendo sprofondare gli uomini di Piazza a -10 (49-39). Mercante e Benites provano a suonare la carica, ma Montecatini è più che mai sul pezzo e chiude il terzo periodo sul 67-54 dopo essere stati avanti anche di 16 lunghezze. Lorenzetti apre l’ultima e decisiva frazione con 3 punti che valgono il +15 rossoblù, due sanguinose palle perse in attacco sanno tanto di condanna definitiva per Vigevano, che continua la sua discesa agli inferi subendo il canestro del 71-55 diArrigoni. Strautmanis prova a tenere a contatto gli ospiti, ma Chiera infila la tripla del +17 Herons. Pratica archiviata? Niente affatto, perché con un break gialloblù di 6-0 costringe Barsotti a chiamare a raccolta i suoi. Ci pensa uno stellare Dell’Uomo a segnare i punti della sicurezza.

Filippo Palazzoni