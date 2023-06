C’è aria di cambiamenti in casa Volley Aglianese Confermato il tecnico Targioni, roster rivoluzionato

Una certezza, la conferma del tecnico pratese Marco Targioni, ma tante incognite, molte le caselle da riempire. Sta nascendo la nuova prima squadra del Volley Aglianese, che disputerà il prossimo campionato di serie C femminile e che potrebbe ritrovare sulla propria strada l’ex allenatore delle ultime promozioni, il fiorentino Federico Guidi e il suo Calenzano. Intanto, stando a radio mercato, la talentuosa palleggiatrice Mennini si è accasata a Prato, Boso Nocentini e Colzi hanno preso la via di Poggio a Caiano, Pastacaldi parebbe intenzionata a cessare l’attività e la centrale Sara Giuliani è in dubbio se restare o andarsene. A fianco di capitan Sofia Quadrino, dovrebbe tornare, dopo alcune stagioni di stop dovuto allo studio, la sorella Irene, eccellente libero, e arrivare una ex Prato, la giovane alzatrice Miriam Zine. Non ci sarà spazio per le giovani Caterina Niccolai, Asia Bini e Rebecca Biancalani, costrette a trovarsi una nuova sistemazione. Resteranno nei ranghi la centrale Linda Romanelli, l’opposto Agnese Forasassi e il libero Alessia Randazzo. Il resto, almeno 67 atlete giungerà dal mercato, visto che la dirigenza sta cercando di acquisire una serie D per consentire di fare esperienza al gruppo di giocatrici classe 2006. In sostanza, la prima squadra neroverde sta cambiando volto per un’altra stagione di transizione.

Gianluca Barni