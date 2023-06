Capitan Della Rosa ha fatto 200 "Onorato di vestire questa maglia"

Gianluca Della Rosa ha toccato quota 200 presenza in maglia biancorossa. Un bel traguardo per il ragazzo partito dalla curva Pistoia ed ora capitano della squadra. Un traguardo che gli consente di entrare fra le colonne portanti della nostra società (non che fino a lunedì scorso non ci fosse) ma che lo consegna alla storia così come i vari Lorenzo Saccaggi, Fiorello Toppo, Matteo Bertolazzi, Leonardo Zaccariello, Giovanni Bassi tanto per citare i recordman di presenze. "Essere soltanto accostato a nomi del genere è per me una immensa soddisfazione – dice il capitano biancorosso – l’emozione è grande e quando mi è stato comunicato che era arrivata l’occasione della partita numero 200 devo dire che mi sono tremate le gambe per un semplice motivo. Sono tutte gare che ho giocato per la maglia che ho sempre tifato da bambino e con la quale sono cresciuto: sensazioni che porterò sempre con me per il resto della mia vita. Ricordo ancora, benissimo, il debutto assoluto con Scafati, il mio primo assist al PalaCarrara in una partita di Coppa Italia contro Ferentino confezionato per Mirza Alibegovic o il primo canestro da tre in Serie A contro Trento".Di fronte a tutte queste emozioni, però, sono necessari ed opportuni anche alcuni ringraziamenti. "Ovviamente al club ed a tutti i tifosi che sono sempre eccezionali – conclude Gianluca Della Rosa – vorrei citare Vincenzo Esposito che mi ha fatto esordire in Serie A ed ha creduto in me fin da subito, così come Giulio Iozzelli decisivo per prolungare il mio contratto all’epoca. Venendo ai giorni nostri, ovviamente, Marco Sambugaro e Nicola Brienza, perché dopo che era finito il mio accordo col club ci sono volute soltanto poche parole per rinnovare con slancio e determinazione per portare avanti questo progetto sportivo, nonché il team manager Andrea Tronconi".

M.I.