Campionati regionali. PistoiAtletica sugli scudi. Tre titoli e due bronzi

Rush finale di stagione per PistoiAtletica 1983 ChiantiBanca che, dopo la pausa estiva, è ripartita alla grande portando a casa ben tre titoli regionali unitamente ad altri piazzamenti e medaglie di spessore. L’attenzione si è focalizzata su tre appuntamenti nello specifico. Il primo era il Campionato Toscano Juniores, riservato agli U20, che ha visto la conferma del titolo per Niccolò Pollicino nei 200 m, vincitore in 22’’21. Per Pollicino le soddisfazioni non sono finite, visto che ha colto anche il bronzo nei 100 m con 11’’15. L’altro titolo regionale è arrivato grazie a Zeno Salvadori nel giavellotto con 51.63 m, misura che rappresenta il nuovo primato personale. Il secondo appuntamento era quello dei Campionati Toscani Cadetti (U16), dove invece la copertina è andata a Milo Allori che si è aggiudicato i 300 hs con il tempo di 41’’20, guadagnandosi così l’accesso agli Italiani di categoria. Da segnalare anche il bronzo per Matteo Squarcini nel lancio del martello con la misura di 27.73 m, mentre altri piazzamenti a ridosso delle medaglie arrivano da parte di Margherita Niccolai, 4° nel peso con 8.69 m e 6° nel martello con 24.92 m, Jacopo Lenzi 5° nei 1200 siepi con 3’51’’40 e Leonardo Innocenti quinto nella 5 km di marcia con 31’48’’40. Infine, c’è da segnalare anche l’ottima prestazione della staffetta 4x100-200-300-400 m che ha vinto il Memorial Fantinelli a Faenza (il quartetto: Sichi, Pollicino, Innocenti e Luccioletti).