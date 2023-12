Campionati Femminile e Maschile di Serie C: Tre Vittorie e Due K.O.

Tre vittorie e due k.o. nella nona e settima giornata d’andata rispettivamente dei campionati femminile e maschile di serie C. In serie C "gentil sesso", girone B, il Blu Volley Quarrata soccombe 3-2 (25-22, 25-12, 20-25, 25-27, 15-13) a Castelfiorentino dinanzi al Cip Ghizzani: una battuta d’arresto che relega le mobiliere al quarto posto della classifica con 15 punti, a -4 dal Castelfiorentino primo. Brutto pure il 3-0 (18, 18, 13) interno beccato dal Volley Aglianese al cospetto di Fucecchio: la formazione di Targioni resta a quota 9. Torna al successo casalingo il Montebianco Pieve a Nievole: 3-1 (25-20, 25-18, 21-25, 25-16) al fanalino di coda Calenzano. Pieve penultima a 6. Nel girone C della serie C donne, bel 3-1 (25-22, 25-21, 18-25, 25-13) casalingo del Delfino Pescia alla Baia del Marinaio Cecina. Delfino settimo a 11. Nel girone B della C uomini, una pur rimaneggiata Zona Mazzoni espugna Prato con un netto 3-0 (24, 16, 21 i parziali). Biancorossi terz’ultimi a 6.