Campionati Basket: Quarrata e Bottegone aprono le danze

Quattro squadre al via dei campionati di pallacanestro di serie B interregionale e C unica, tre in campo questo fine settimana: oggi toccherà a Quarrata e Bottegone, domani ad Agliana. In questo primo turno, riposano gli Shoemakers Monsummano, che debutteranno sabato 7 ottobre a Livorno contro il Don Bosco. Partiamo dalla serie B interregionale. Per la prima squadra del Dany Basket Quarrata, sponsorizzata Consorzio Leonardo Servizi e Lavori e allenata da Alberto Tonfoni, prima casalinga: questa sera, dalle 21 al PalaMelo della città del mobile, sfida all’ABC Castelfiorentino. Dopo il bel precampionato, d’obbligo iniziare col piede giusto la stagione 2023-24, quella che celebrerà i 30 anni di esistenza della società, presieduta da Gino Giuntini. A Quarrata ci sono entusiasmo e ambizioni.

Piatto ricco in serie C unica. La neopromossa Valentina’s Camicette Bottegone è stata inserita nel girone A: esordirà questa sera, dalle 21.15 alla palestra Martin Luther King di Bottegone, contro la Fides Montevarchi. È invece nel girone B l’Endiasfalti Agliana, che domani ospiterà, dalle 18 sul parquet del Pala Capitini di Agliana, la Juve Pontedera. Di Monsummano, abbiamo scritto. La prima fase del torneo sarà breve, tanto che già a inizio dicembre prenderà il via il girone di ritorno per andare poi a definire le squadre che parteciperanno ai vari gruppi della seconda fase, che metteranno in palio i playoff e la permanenza in categoria. Punta alla salvezza Bottegone (meglio se tranquilla), è consapevole Agliana, come il presidente Simone Caramelli ha avuto modo di dire, che "sarà una stagione difficile. Ma l’importante è arrivare in fondo senza rimpianti e dare tutti insieme il cento per cento delle nostre possibilità. Il nostro sarà un progetto che non finirà a giugno, ma che si protrarrà negli anni".

Gianluca Barni