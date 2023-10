Calcio: Zoppicano Quarrata, Amici Miei e Top Teams: San Niccolò e Montagna

Una giornata a due facce: a risultati pronosticati alla vigilia si sono aggiunte diverse sorprese, soprattutto in negativo. Questo il bilancio della terza giornata dei campionati di Prima e Seconda categoria, perlomeno per quanto concerne le formazioni di Pistoia e provincia. Il piatto piange soprattutto in Prima, anche se nel girone A le protagoniste sono riuscite se non altro a limitare i danni. CQS Pistoia e Giovani Via Nova si sono annullate a vicenda, dando origine ad un pari che porta le firme di Bugelli e Venturini. Può sorridere a metà anche il Pescia, che ha guadagnato un punto dopo il pareggio a reti bianche casalingo con il Corsanico. Dovrà invece rialzarsi il Tempio Chiazzano: un acuto di Santini non è bastato alla banda Montuori per tornare dalla Versilia con un risultato positivo, visto che il Forte dei Marmi ha vinto per 3-1.

Passando al girone C, è buio pesto per le due compagini della Piana: la Folgor Calenzano ha sfruttato al massimo fattore-campo battendo 1-0 gli Amici Miei di Gentili, mentre il Quarrata è caduto fra le mura amiche ad opera del Cerbaia: gli ospiti si sono imposti alla luce del 2-0 finale e gli uomini di Francesco Fabbri si sono visti costretti a rimandare ulteriormente l’appuntamento con la prima vittoria stagionale.

E’ andata meglio, a ben vedere, in Seconda Categoria. In un girone E caratterizzato da una situazione di grande equilibro e competitività, il San Niccolò ha preso la testa della graduatoria insieme al Montemurlo Jolly: Magnolfi ha deciso il confronto interno con la Virtus Montale di coach Nencini, per un 1-0 che rilancia le ambizioni del sodalizio aglianese. Ma la copertina è per la Montagna Pistoiese, che a Gavinana ha stoppato la corsa di una Galcianese che sembrava già pronta ad andare in fuga. E invece, Petrolini e Petrucci hanno griffato un 2-0 che può e deve rappresentare una buona iniezione di autostima. Risalgono anche le quotazioni del Pistoia Nord, che ha battuto con il medesimo punteggio il Montalbano Cecina (con acuti di Del Fa e Pallara). Montemurlo continua ad essere stregata per il Borgo a Buggiano, considerando che un gol del solito Mbaye non ha impedito ai locali di prevalere per 3-1. Battute d’arresto anche per Olimpia Quarrata (caduta in casa de La Querce, con i pratesi vincitori per 1-0) e Montale Pol.90 Antares (sconfitto al Barni dal Prato Nord, al quale è bastato segnare una volta sola senza subire reti). L’Atletico Casini Spedalino ha rimediato un 2-2 interno contro il Cintolese (nonostante un Ciaccio particolarmente ispirato). E Sauro e Burchietti hanno permesso al Sen Felice di ottenere il medesimo punteggio contro il Chiesanuova, tornando da Prato con un punto.

Giovanni Fiorentino