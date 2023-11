"Calcio Valentini 8: una certezza, Consonni 6.5"

VALENTINI 8 È una certezza (e non è una novità). Nel primo tempo si disimpegna alla grande in un paio di circostanze, nella ripresa salva la squadra dalla capitolazione con un intervento strappa applausi. Bravo.

PERTICA 5.5 Nervoso, polemizza spesso e volentieri con il direttore di gara a suo dire reo, specie nella prima frazione di gioco, di essersi dimenticato i cartellini nello spogliatoio.

SALTO 6 Prova ordinata e prettamente difensiva: il "bomber" di qualche settimana fa ha lasciato spazio al difensore puro.

CHIESA 6 Attento dietro, si spinge di tanto in tanto anche in avanti. Gli capita anche l’opportunità da rete, ma non fa male.

CHRYSOVERGIS 6 Meno brillante delle ultime uscite, ma pur sempre insidioso quando scende sull’out di sinistra. Ha un bel piedino, l’abbiamo capito.

COSTA 6.5 Corsa e tecnica, dinamico come non si era visto in diverse apparizioni. Dà sostanza alla mediana arancione.

CAPONI 6 Meno "presente" (dove presente sta per tuttofare in ogni zona del campo) di altre volte, ma pur sempre calciatore indispensabile alla causa.

DI MINO 6 Sulla fascia di competenza non è un cliente facile per nessuno, perché sa dribblare e andar via in velocità.(NARDELLA 5.5 Si vede poco).

MACRÌ 6 Parte bene, carico, poi, a mano a mano che il tempo passa, cala. Logico: non è al massimo della condizione, ma la volontà non gli fa difetto (Florentine sv).

DIODATO 5.5 Tanta voglia di aiutare la squadra, ma poca efficacia. Rivedibile (Fiaschi sv).

TROTTA 5 Gara da "Chi l’ha visto?". Non è ancora il Marcello che desidereremmo, ma non perché non s’impegni per la causa: non è al massimo della forma e si nota lontano un miglio. Migliorerà, anche se la squadra ne avrebbe bisogno come il pane ora. (La Monica sv).

CONSONNI 6.5 Come gli ha riconosciuto anche il tecnico del Fanfulla, Albertini, ha il grande merito di far giocare la Pistoiese all’attacco, da "padrona del campo". E, con l’ausilio di Caponi e qualche altro, ha ricompattato il gruppo, lodevolissimo nelle difficoltà.

Gianluca Barni