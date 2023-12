Calcio - prima cat.. Il Quarrata cambia. Addio Compagnone. Ecco Simeone e Nania

Il Quarrata farà oggi visita alla Sancascianese, con l’obiettivo di riagganciare quella che è idealmente la zona playoff. Nel frattempo, la dirigenza ha piazzato due colpi in entrata e uno in uscita, per dare a coach Francesco Fabbri la possibilità di disputare la parte decisiva della stagione con una rosa più vicina alle sue indicazione. A fare le valigie è stato l’attaccante Riccardo Compagnone. E a sostituirlo sono arrivate ben due punte: Matteo Nania e Leonardo Simeone. Il primo, classe 1997, ha giocato nel Casalguidi ed è arrivato fino all’Eccellenza con la Lastrigiana. Il secondo, vent’anni, ha militato nella Sestese, negli Amici Miei e nel settore giovanile della Pistoiese.