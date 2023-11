Calcio camminato. Le donne del "Recreativo Doc» si giocano lo scudetto over 40

Appuntamento con la storia. Ci saranno le donne a rappresentare Pistoia al primo storico campionato italiano di calcio camminato, che si terrà questo pomeriggio dalle 14 al Dabliu Eur Sport Club di Roma. Nel giorno dell’assegnazione del primo scudetto tricolore, categoria Over 40, la nostra città sarà rappresentata nella Capitale dalla società Recreativo Calcio Doc. A comporre la rosa, l’allenatrice nonché attaccante Elena Proserpio Marchetti, l’attaccante Fabiana Benfari, il difensore Leila Bertinelli, capitano della squadra, il difensore Cinzia Belliti, il difensore Simona Marino, l’attaccante Nunzia Langella, il difensore Paola D’Alascio e l’attaccante Maria Camardo, l’unica fuoriquota del gruppo essendo un over 35. I due portieri saranno Raffaella Piattoli e Michela Pucci. Le nostre atlete si batteranno con le colleghe del Formello Roma, del Boomerang Palermo e del Torino. Tutti affronteranno tutti, in un girone all’italiana al termine del quale sarà stilata la classifica ufficiale. Curiosità: Marchetti e Benfari sono anche rispettivamente commissario tecnico e capitano della Nazionale over 40.