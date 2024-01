Botteghino. La sfida alla Vanoli. Via alla prevendita. Tutti al PalaCarrara

L’Estra Pistoia domenica affronterà in casa la Vanoli Cremona per una sfida che oltre a rappresentare uno scontro importante in chiave salvezza potrebbe regalare ai biancorossi la possibilità di raggiungere le Finale Eight di Coppa Italia. Riguardo alla sfida di domenica al PalaCarrara (ore 18.15) contro la Vanoli Cremona, la società ha reso noto le modalità di acquisto dei biglietti. Per quanto concerne la vendita online, con i tagliandi acquistabili sul sito www.etes.it , la stessa aprirà quest’oggi alle ore 18. Per la vendita al botteghino, che sarà sempre situato all’ingresso del palasport lato curva Pistoia, questi sono gli orari previsti: giovedì 4 gennaio 17.30-19.30 venerdì 5 gennaio 17.30-19.30 sabato 6 gennaio (Epifania) no prevendita al botteghino, domenica 7 gennaio 10.30-12.30 e dalle 15.30 all’inizio della partita.