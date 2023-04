Borgo a Buggiano prepara la festa E mette nel mirino pure la finale

Il verdetto è da tempo "ufficioso", considerando i dodici punti di vantaggio sulla seconda classificata a quattro giornate dal termine (per non parlare della differenza reti e degli scontri diretti nettamente a favore). E il gruppo si prepara a festeggiare il pronto ritorno in Seconda Categoria: al Borgo a Buggiano basta un pari sabato prossimo nella gara interna contro il Bottegone, per avere la certezza di vincere il campionato di Terza Categoria 202223 con netto anticipo. A prescindere da quello che faranno il Granducato secondo e il San Felice terzo, impegnati rispettivamente in casa contro il Bugiani Pool 84 e in trasferta contro l’Olmi. La capolista di mister Biagi sta del resto tenendo un ritmo insostenibile: ha sin qui colto 18 vittorie e 6 pareggi in 26 partite, con 49 reti messe a segno e sole 17 subìte. Il programma della ventisettesima giornata che prenderà il via il prossimo fine settimana prevede Bioacqua AV Le Case – Capostrada, Cerbaia – Hitachi Pistoia, Sarripoli – Veneri, Ligacutiglianese – Real Borgo Pittini e Valenzatico – San Piero. L’attenzione va però tutta alla sfida del Benedetti, con la festa-promozione che appare ormai una formalità. Anche se la squadra di Luca Biagi ha un secondo obiettivo: per chiudere nel migliore dei modi un’annata positiva è necessario aggiudicarsi anche la Coppa Pezzimenti, superando il Borgo Pittini quando riprenderà la partita interrotta per nebbia lo scorso marzo: il recupero della sfida è calendarizzato per mercoledì sera alle 21.

Giovanni Fiorentino