Basket - minors. Il programma del weekend sui nostri campi

Quarrata, Bottegone e Agliana fuori casa, Monsummano davanti al pubblico amico: questo il programma della decima e penultima giornata del girone di ritorno della prima fase dei campionati di serie B Interregionale e C. In serie B Interregionale, domenica 11 febbraio, dalle 17.30 a Siena, il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata darà l’assalto al fortino della capolista Stosa Virtus Siena. Quarrata occupa la quinta posizione della classifica con 24 punti, Siena è 6 lunghezze più avanti. All’andata i mobilieri, allenati da Alberto Tonfoni, andarono a un passo dall’impresa: al PalaMelo finì 81-78 per gli ospiti. Nel girone A del torneo di serie C, sabato 10 febbraio, dalle 21.15 a San Vincenzo, sfida tra il Garden Toscana Resort e la Valentina’s Camicette Bottegone. Labronici secondi della classe a quota 28, pistoiesi ottavi della graduatoria a 16. Parrebbe un esito scontato, ma non dimentichiamo all’andata Bottegone travolse 83-64 i livornesi, dando loro una lezione tecnico-tattica da mandare a memoria.

Nel girone B di serie C, domenica 11 febbraio, dalle 18 a San Giovanni Valdarno, la Synergy Basket Valdarno affronterà l’Endiasfalti Agliana di patron Simone Caramelli. Una autentica trappola, visto che la compagine aretina è ultima a 8 e quella nostrana quarta a 22: attenzione, quindi, alle bucce di banana. All’andata, 85-76 per i neroverdi aglianesi, capaci di controllare bene gli attacchi rivali. Nello stesso raggruppamento, sabato 10 febbraio, dalle 21 al palasport Sandro Pertini di Ponte Buggianese, la Gioielleria Mancini Monsummano incrocerà le Note di Siena Mens Sana. Incontro tra l’ottava forza della classifica a 14 e la prima della classe a 30. All’andata la Mens Sana non si risparmiò: 107-79. Ventotto punti di differenza che gridano rivincita o almeno lotta serrata.

Gianluca Barni