BASKET - GIOVANILI. L’Estra Pistoia si prepara all’esordio in Next Gen Cup. I biancorossi U19 a Varese: tre le gare in programma

Sta per scoccare l’ora delle prime partite della stagione di Next Gen Cup, l’appuntamento riservato alle squadre Under19Eccellenza delle società che partecipano a LBA e che vede ai nastri di partenza anche il settore giovanile biancorosso dopo il ritorno nella massima serie del Pistoia Basket. La squadra, guidata da coach Cristiano Biagini (assistente Eduardo Perrotta) scenderà in campo per il primo raggruppamento in programma dal 30 ottobre al 1° novembre a Varese, fra la Itelyum Arena ed il Campus, per iniziare a definire i valori in campo delle varie compagini. Le sedici squadre, infatti, sono suddivise in due gironi da otto e si affronteranno in gare di sola andata che comporranno la classifica al termine delle sette partite da disputare (le altre quattro sfide andranno in scena fra Natale e Capodanno a Biella): le prime quattro di ogni gruppo passeranno alla Final Eight in programma a febbraio 2024 a Trento. L’Estra fa parte del girone B con Trento, Sassari, Brescia, Brindisi, Treviso, Reggio Emilia e Venezia. Questo il calendario dei tre giorni a Varese: 30 ottobre Pistoia-Brindisi (Masnago, ore 16); 31 ottobre Pistoia-Venezia (Campus, ore 17.30); 1° novembre Trento-Pistoia (Campus, ore 13).