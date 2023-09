Avvio di stagione con il piede giusto. Ndiaye l’uomo in più dalla panchina

La Larcianese inizia con il passo giusto la stagione 202324. Prima passa il turno di coppa Italia eliminando il Monsummano. Poi all’esordio casalingo del campionato sconfigge per due reti a uno la Lunigiana Pontremolese, indicata dagli addetti ai lavori una delle favorite al successo finale del girone A. La squadra allenata da mister Maurizio Cerasa ha conquistato i tre punti in palio con merito. Non è stato facile, considerato che aveva davanti una squadra forte, attrezzata e con ottime individualità. Ha avuto una leggera dose di fortuna. Il tiro scagliato nei minuti iniziali da D’Antogiovanni ha indirizzato la sfera all’incrocio dei pali. Sembrava gol. Nove volte su dieci entra in porta, stavolta è tornata indietro, graziando l’incolpevole Pinochi. Poi gli ospiti sono rimasti in dieci per l’ingenua espulsione di Grasselli. Nel secondo tempo, sulla parità e con l’uomo in più, la Larcianese ha accentuato la pressione offensiva. Sono state create diverse occasioni. La rete che ha deciso la partita è arrivata al 76’ ed è stata segnata da Ndiaye, di testa, su preciso passaggio di Iannello. La punta era da poco subentrata. Già in coppa contro il Monsummano entrò e segnò: sicuramente è da considerare la sorpresa positiva di questo inizio di stagione.

Massimo Mancini