Al rally del ciocco. La T Tecnica, via alla stagione. Moricci carico: "Siamo pronti»

Inizia la stagione rallistica per la divisione sportiva di La T Tecnica, l’azienda valdinievolina leader italiana nel settore della produzione di macchine per lavanderie industriali, che sarà di scena al 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, in programma oggi e domani, primo e molto atteso appuntamento del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, oltre ad essere anche prova della Coppa Rally di Zona 7 (unico appuntamento a coefficiente 2). La T Tecnica al Ciocco è impaziente di mettersi in mostra con il rodato equipaggio composto dal suo titolare, Paolo Moricci, che tornerà a stringere tra le mani il volante della Renault Clio Rally4, con al suo fianco l’inseparabile navigatore Paolo Garavaldi. La coppia della scuderia Porto Cervo Racing è attesa da un confronto interessante, visto il grande numero di rivali che sfideranno l’equipaggio montecatinese a caccia del primato di classe e di un posto al sole nel due ruote motrici. Lo staff tecnico che si prenderà cura della Renault Clio Rally4 sarà capeggiato anche in questa stagione dall’esperto Paolo Butelli. "È la prima gara della stagione, c’è tanta attesa e soprattuto molta curiosità – ammette Moricci –. Abbiamo lavorato tanto sulla macchina e non vediamo l’ora di misurarci in gara. Peraltro la concorrenza sarà subito altissima. Affronteremo il meglio che può offrire il panorama italiano". La gara cronometrata scatterà oggi alle 15, con le vetture che affronteranno le prove “Pegnana” (7,41 km), “Il Ciocco” (2,02 km) e “Monteceneri” (2,54 km), prima del riordino notturno. Domani le prove saranno quelle di “Careggine” (19,60 km), “Renaio” (14,32 km), “Puglianella” (11,01 km) e nuovamente “Il Ciocco”, tutte da ripetersi due volte, per un totale di 11 prove speciali e 105,87 km di sfide cronometrate, sul complessivo di gara di 318,80 km.