Aglianese ko Addio sogni di gloria

AGLIANESE

2

VICTOR SAN MARINO

3

AGLIANESE Valentini, Maloku, Iacoponi (81’ Perugi), Fiaschi (62’ Sow), Viscomi, D’Ancona (67’ Zumpano), Remedi, Grilli, Marino (81’ Silvestro), Della Pietra, Mascari (85’ Vanni). A disp. Nannetti, Fontana, Pupeschi, Poli. All. Baiano.

SAN MARINO Pazzini, Benvenuti Giacomo (81’ Benvenuti Tommaso), Bertolozzi, Sabba, Onofri, Sollaku (81’ Lombardi), Arlotti (53’ Haruna), De Santis (91’ Tosi), De Queiroz, Lattarulo, D’Este (79’ Lozza). A disp. Gattuso,Lombardi, Pasquino, Villanova, Buffa. All. Cassani.

ARBITRO Ciaravolo di Torre Del Greco.

MARCATORI Sabba su rig. al 7’, D’Ancona al 27’ pt; D’Este al 5’, Della Pietra al 19, Sabba al 33’ st.

CALCIO

L’Aglianese perde il secondo scontro diretto consecutivo e resta attardata di otto punti rispetto alla zona play-off. La squadra neroverde ha rimontato due volte lo svantaggio ma alla fine ha subito il terzo e decisivo gol del San Marino. La gara è stata bella, aperta e condotta dalle due squadre con l’intenzione di vincere. Entrambe potevano raggiungere i tre punti ma il San Marino è stato più cinico sottoporta e l’Aglianese ha concesso agli avversari due gol evitabilissimi. L’approccio alla gara della squadra neroverde è stato pessimo, tanto che il San Marino all’inizio ha spadroneggiato ed è andato in vantaggio su rigore concesso per un fallo di mano e trasformato da Sabba. Al 23’ gli ospiti hanno anche colpito una traversa con D’Este. A quel punto però l’Aglianes si è svegliata dal torpore iniziale e ha cominciato a martellare gli ospiti con le sue verticalizzazioni, fino al meritato pareggio con un colpo di testa di D’Ancona su lancio di Remedi al 27’.

Nella seconda parte del primo tempo l’Aglianese ha prevalso sugli ospiti costruendo almeno tre occasioni per il vantaggio, purtroppo non concretizzate. Alla ripresa l’Aglianese ha proseguito ad attaccare ma dopo pochi minuti il Sa Marino ha raddoppiato con D’Este che si è trovato solo a centro area e non ha fallito la ghiotta occasione battendo Valentini. Ospiti in un paio di occasioni vicini al tris, ,a l’Aglianese ha reagito con forza ed ha raggiunto il due a due con Della Pietra che si è fiondato su un passaggio di testa di Maloku. La gara è restata sempre aperta e tutte e due le squadre volevano vincerla. Baiano ha tolto un difensore per mettere una punta passando alla difesa a quattro. Ma è stato il San Marino a tornare in vantaggio, questa volta definitivamente, con Sabba, bravo a inserirsi in area dopo uno scambio con Lozza.

Giacomo Bini