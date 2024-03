Aglianese, i playoff passano da Ravenna: "Stiamo bene, non gioco mai per un pari"

In trasferta contro la capolista Ravenna, l’Aglianese gioca una partita decisiva per il suo campionato. I neroverdi cercano un successo di prestigio che completi la grande risalita in classifica effettuata nel girone di ritorno: sei vittorie e un pareggio nelle prime otto giornate che hanno portato la squadra di Baiano alle soglie della zona playoff con 40 punti (4 lunghezze dalla quinta posizione, 8 dalla vetta della classifica). Nel ritorno la squadra di Baiano ha recuperato ben 7 punti nei confronti del Ravenna, che a giudicare dagli ultimi risultati (due pareggi e una sconfitta nelle ultime tre partite) non vive il suo momento migliore, mentre la formazione neroverde è in grande salute. Il Ravenna però recupera oggi alcuni titolari che le erano mancati nelle scorse partite, ma anche l’Aglianese ritrova Viscomi in difesa e Remedi a centrocampo. Sarà il risultato di oggi a determinare le prospettive dei neroverdi nell’ultima parte del torneo.

Il segno della fiducia in se stessa della compagine di Baiano è stato il rammarico, non senza motivo, dopo il pareggio interno di domenica scorsa col Lentigione. "Martedì scorso abbiamo parlato – rivela l’allenatore Baiano – e c’era un po’ di delusione per la partita di domenica contro il Lentigione in cui meritavamo molto di più. Il passato e quello che abbiamo fatto non conta più conta più, conta solo la prossima partita che ci vede contro il Ravenna primo in classifica, una squadra costruita per vincere e lo sta dimostrando sul campo. L’Aglianese sta bene fisicamente e moralmente e scendiamo in campo consapevoli dei nostri mezzi e anche della forza dell’avversario. Sarà una partita difficile sia per noi che per loro perché si affrontano due squadre che stanno bene. Loro recuperano giocatori importanti ma anche noi recuperiamo Remedi e Viscomi".

Il Ravenna ha il secondo miglior attacco (40 gol in 25 partite) e la miglior difesa (12 reti subite) ma per l’Aglianese di questo periodo sono numeri che non fanno paura perché la squadra di Baiano ha una difesa solidissima e sa far male con le sue azioni in verticale finalizzate da Mascari e Della Pietra. "Bisogna fare una partita di grande attenzione, temperamento e qualità tecnica – dice Baiano – per ottenere un risultato positivo. Non scendo mai in campo per pareggiare".

Giacomo Bini