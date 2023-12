Aglianese, altre uscite. Baiano attende rinforzi

Altre due uscite dall’organico dell’Aglianese, che ha ceduto a titolo definitivo il centrocampista Lorenzo Ranelli al Desenzano e l’attaccante Giovanni D’Amico al Budoni. La settimana precedente c’erano state le risoluzioni consensuali dei contratti con il trequartista Gabbianelli, la punta Santarpia e il portiere Aiolfi. Ranelli e D’Amico non hanno giocato molto, il primo a causa di un lungo infortunio dopo che era stato titolare nelle prime partite, il secondo perché, dopo l’esordio con gol nel primo turno di Coppa, aveva collezionato molte panchine. La società aveva preannunciato dei movimenti di mercato anche in uscita e non è detto che siano finiti. Ora però sono attese anche delle mosse in entrata. L’allenatore dell’Aglianese Francesco Baiano non ha fatto mistero delle sue aspettative su degli ingressi di giocatori nella rosa. "La cosa importante è rinforzare la squadra – ha detto Baiano dopo il pari interno con il Mezzolara – penso sia palese che abbiamo delle lacune. Il mercato comunque non compete a me – ha aggiunto il tecnico – faccio l’allenatore, alleno quelli a disposizione e cerchiamo di fare il massimo. I due direttori stanno lavorando e aspetto con ansia questi rinforzi. Con cinque cambi a disposizione può essere determinante non abbassare il livello con le sostituzioni". Quanto agli obiettivi attuali dell’Aglianese, Baiano è stato chiaro: "Il presente dice che ci dobbiamo salvare".

Giacomo Bini