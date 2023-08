A "passo" di calcio Sabato 9 e domenica 10 settembre si svolgerà a Montale il "1° Torneo Gioca per sempre" di calcio camminato. 5 squadre over 40 e over 50-60 si sfideranno per il trofeo, premio Fair Play e gara di esibizione con la Rappresentativa Nazionale Femminile over 40 Csain.