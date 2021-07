Pistoia, 21 luglio 2021 - Il Pd si apre in maniera più incisiva al web, alle idee e alle proposte che arrivano dalla Rete. Lo dice il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, intervenuto alla festa dell'Unità di Pistoia. "Discutiamo di come inserire il web nel nostro partito. Il web è positivo per tanti versi, l'autunno sarà pieno d'idee che verranno postate sulla piattaforma digitale", ha detto Letta. "Le prime cento idee della piattaforma le faremo nostre e le metteremo nel programma, ne faremo dei disegni di legge, dei progetti di legge. Saranno delle primarie del programma", ha spiegato Letta.

"Oggi è il 21 luglio - ha poi detto Letta - Sono i cento anni di un evento molto importante: sono stato questa mattina a Sarzana dove cento anni fa fecero le prove generali della marcia su Roma. Ma la marcia su Sarzana fallì".

"Fallì perché c'era un sindaco, il sindaco Terzi che morì in campo di concentramento, che mobilitò tutte le forze della citta' contro i fasci della Liguria e della Toscana. Secondo: c'era un capitano dei carabinieri che mise i carabinieri in assetto a difendere la città. Terzo, c'era una città pronta a combattere. Quando arrivarono i fascisti scapparono a gambe levate. E io stamattina a Sarzana ho inaugurato una nuova sede, in piazza Matteotti. La Spezia e Sarzana sono posti complicati, li abbiamo persi. Ma la storia dice che se lo stesso atteggiamento di Terzi lo avessero avuto il re, il capo dei Carabinieri e dell'esercito il fascismo sarebbe finito quel giorno, non ci sarebbe stato il Ventennio né, forse, il nazismo. La storia la fanno le persone che fanno il proprio dovere, con la schiena dritta".

Cosa vuol dire fare il proprio dovere oggi? "Significa vaccinarsi, rispettare gli altri, usare tutti quei comportamenti che abbiamo imparato. Facendo questo semplice gesto, proteggiamo noi e gli altri. Ci salviamo se io singolarmente faccio una cosa che facciamo tutti".

"A settembre i ragazzi devono tornare a scuola, basta con la Dad", ha poi detto Letta.