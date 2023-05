Elezioni comunali 2023, Pescia verso il ballottaggio: sfida tra Franchi e Brizzi

Pistoia, 15 maggio 2023 – Si va verso il ballottaggio anche a Pescia. A scrutinio ancora in corso, 16 sezioni su 20, il candidato sostenuto dal centrosinistra, Riccardo Franchi, è in vantaggio (35,55%) sul candidato Vittoriano Brizzi (28,40%). Terzo posto per Antonio Grassotti, centrodestra, al 17,50%.