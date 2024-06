Agliana, 24 giugno 2024 – Urne chiuse ad Agliana, via allo spoglio per il ballottaggio tra il sindaco uscente Luca Benesperi, 39 anni, candidato della lista civica Benesperi sindaco, Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, che al primo turno aveva ottenuto il 47,20%, e il candidato del centrosinistra Guido Del Fante, 36 anni, sostenuto Pd, Azione e Pri, Agliana in Comune. Del Fante aveva ottenuto il 37,30%.