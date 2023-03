Agricoltura, i posti vanno a ruba. "Ma serve manodopera preparata"

Pistoia, 28 marzo 2023 - I posti disponibili al momento dell’apertura del cosiddetto ’click day’ di ieri che doveva regolare l’arrivo di oltre 82mila lavoratori extracomunitari nel nostro Paese si sono esauriti nel giro di pochissime ore. È quanto prevede il cosiddetto "Decreto flussi" che riguarda, in larga parte, il mondo dell’agricoltura e, di conseguenza, ha richiami forti anche sul nostro territorio. Anche se con un distinguo di non poco conto: per le lavorazioni che ci sono a queste latitudini, è necessaria una apposita e lunga formazione e non si può certo improvvisare. "L’agricoltura pistoiese necessita di manodopera specializzata, ma è evidente che i lavoratori reperibili tramite il Decreto flussi possono essere un utile supporto alle attività aziendali – spiega Coldiretti Pistoia – nella fattispecie per aziende agrituristiche o allevamenti. Il numero di coloro che arriveranno, comunque, non sarà sufficiente a coprire la necessità di forza lavoro delle aziende agricole toscane". Per la Toscana, infatti, si parla di duemila arrivi a fronte di una domanda che si attesta a più del doppio per quanto riguarda la manodopera. Un problema di non poco conto per le aziende del territorio, costrette a veder rifiutati posti di lavoro anche ben retribuiti per la mancanza...