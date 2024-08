Pistoia, il mercato immobiliare cambia: spopolano i “cinque vani” e le proposte medie salgono

Pistoia, 12 agosto 2024 – E’ caccia aperta ai cinque vani, cosa che non si vedeva da un po’ da queste parti, ma soprattutto continua a crescere il prezzo medio delle proposte d’acquisto per chi si reca in agenzia immobiliare ed è alla ricerca di una nuova abitazione. Una crescita stimata del 4% che fa passare le proposte medie dai 139mila euro del primo semestre 2023 a circa 145mila euro per quanto riguarda il periodo gennaio-giugno di quest’anno. A tracciare questo quadro del mercato immobiliare in provincia di Pistoia è la Mediatori Group che, dall’alto del proprio osservatorio, ha il polso della situazione particolarmente aggiornato su quello che succede a livello di compravendite e di mercato del mattone.

Restano comunque in notevole crescita (+21%) le tipologie di terratetti e appartamenti in grandi complessi, sempre particolarmente ricercati soprattutto dopo il periodo di lockdown dove, invece, erano calate drasticamente le compravendite sui cinque vani che stanno risalendo.

"Su Pistoia sono in lieve aumento i prezzi generali degli appartamenti, che hanno ripreso vigore dopo un periodo in cui erano le case indipendenti o semi-indipendenti a farla da padrone anche in termini di richieste – commenta Michele Esterasi, responsabile Mediatori Group di Pistoia – sono soprattutto gli appartamenti da cinque vani ed oltre cento metri quadri ad aver visto una crescita nel valore d’acquisto: si parla di circa 2000 euro al metro quadro con accessori. Ma in generale sono richiesti anche appartamenti più piccoli o più ’vecchi’, realizzati negli anni Settanta".

Una particolarità che testimonia come anche nel mercato immobiliare gli anni della pandemia, quando ad essere particolarmente ricercate erano soluzioni immobiliari autonome e possibilmente ad una certa distanza dalle zone più densamente abitate, siano alle spalle anche in termini di mercato immobiliare.

Il report pubblicato lo scorso aprile da Mediatori Group aveva poi evidenziato come nel corso del 2023 Pistoia Nord e la zona dello stadio fossero le più quotate, attestandosi sui 2000 euro al metro quadrato per un immobile residenziale nuovo e di 1600 per l’usato ristrutturato. Un valore, quest’ultimo, fatto registrare anche da Pistoia Ovest, dove però era leggermente più basso il prezzo del "nuovo" (1900 euro al metro quadrato). L’ipotetico "podio" era completato più o meno ex-aequo da Pistoia Sud: 1900 euro al metro quadro per il nuovo, 1500 per il ristrutturato.

Più economico il centro storico, dove la valutazione per l’usato era di 1300 euro al mese ed è superiore solo a quella di San Felice – Gello – Piteccio, pari a 1100 euro. Alla luce delle più recenti premesse però, il futuro dovrebbe portare ad un ulteriore incremento delle compravendite. Specie se dalla Bce dovesse arrivare un nuovo assist. "La situazione sta tornando alla panoramica ante-2020 – conclude Esterasi – per quel che riguarda le prospettive future, un eventuale nuovo taglio dei tassi dovrebbe indurre all’acquisto un maggior numero di potenziali acquirenti".