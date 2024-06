Pistoia, l’estate a tutta musica di Spazi Aperti parte con l’omaggio a David Bowie

Pistoia, 8 giugno 2024 - Dal 27 giugno al 30 luglio torna Spazi Aperti. Un’estate da vivere, la rassegna curata da Teatri di Pistoia nella cinquecentesca Fortezza medicea di Santa Barbara – il ‘teatro all’aperto’ della città – e nell’incanto del parco della Villa Stonorov – Fondazione Vivarelli. Nove serate con proposte di musica e teatro, pensate per intercettare la curiosità e l’interesse di un pubblico eterogeneo, composto anche dai più giovani e dalle famiglie. Dall’omaggio a David Bowie di Stage 11, il 27 giugno alle 21,15 alla Fortezza Santa Barbara, a Javier Girotto & Aires Tango il 2 luglio e al grande jazz di Fred Wesley il 17 luglio in collaborazione con Music Pool, dall’energia del circo teatrale contemporaneo della compagnia Dimitri/Canessa il 9 luglio, a I Musici di Francesco Guccini il 22 luglio e al tributo al grande cantautorato italiano del triennio ‘79/’80/’81 con “ll tempo dei giganti”, di e con Paola Turci e Gino Castaldo il 30 luglio: questi, in sintesi, gli eventi della Fortezza Santa Barbara, a cui si aggiungeranno i due appuntamenti della rassegna “L’antidoto” a Villa Stonorov, con Italian Four Saxophones il 28 giugno, in collaborazione con la Scuola di Musica Mabellini di Pistoia e “Aspettando Don Giovanni”, il concerto finale degli allievi della Masterclass di Alto perfezionamento per cantanti lirici il 27 luglio, che sarà in svolgimento a fine luglio a Villa di Scornio tenuta da Vivica Genaux e Sabina Arru. La Fortezza Santa Barbara ospiterà, inoltre, la serata di Danza Hip Hop della G-Style School il 28 giugno e l’anteprima del Pistoia Blues 2024, a cura di Blues in, con la band statunitense dei Calexico il 4 luglio, fondata da Joey Burns e John Convertino, che porterà il suo folk blues desertico per la prima volta a Pistoia. Spazi Aperti 2024 è resa possibile grazie alla collaborazione e alla disponibilità della Direzione regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura, dal fondamentale sostegno dei due principali soci di Fondazione Teatri di Pistoia, Comune di Pistoia e Fondazione Caript, della Regione Toscana, con il contributo di Far.com, Unicoop Firenze, Publiacqua e in stretta collaborazione con FRO-Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus e Fondazione Vivarelli. “Si rinnova anche quest’estate la nostra collaborazione con Comune di Pistoia, Teatri di Pistoia e Fondazione Radioterapia Oncologica Onlus – aggiunge Stefano Casciu, Direttore regionale Musei nazionali Toscana del Ministero della Cultura – per ospitare negli spazi della Fortezza, luogo amato dai cittadini pistoiesi, un qualificato calendario di spettacoli e concerti che consentono di riportare all’attenzione del pubblico, valorizzandoli, gli splendidi spazi di un monumento che è lo specchio della storia cittadina. L’importante impegno organizzativo che questa Direzione regionale e il personale della Fortezza di Santa Barbara mettono in campo per giungere alla efficace organizzazione di questi eventi è ricompensato dalla consapevolezza di offrire alla città di Pistoia uno palcoscenico di grande fascino per importanti iniziative culturali aperte e tutta la cittadinanza e ai turisti”.