A Jean-Charles Vegliante, il Premio Ceppo internazionale poesia Piero Bigongiari

Pistoia, 4 ottobre 2021 - Il poeta bilingue francese-italiano Jean-Charles Vegliante, uno dei maggiori contemporanei, sarà a Pistoia giovedì 7 ottobre, alla Biblioteca San Giorgio (Auditorium Terzani) alle ore 16.30, per ricevere il Premio Ceppo Internazionale Poesia Piero Bigongiari alla carriera. L’autore leggerà la “Ceppo Piero Bigongiari Lecture 2021” appositamente scritta per l’occasione e pubblicata all’interno del volume Rauco in noi un linguaggio appena edito da Interno Poesia. Questa antologia delle ultime poesie di Vegliante, con alcuni importanti inediti, ha la cura e le traduzioni di Mia Lecomte, poeta e traduttrice dal francese, collaboratrice della rivista di poesia comparata “Semicerchio”: la studiosa svolge attività critica ed editoriale nell’ambito della comparatistica e in particolare della letteratura della migrazione. Vegliante e Lecomte leggeranno le poesie e le traduzioni contenute nell’antologia. Interverrà poi il professor Stefano Carrai (professore della Scuola Normale Superiore di Pisa) sul rapporto fra Dante e Vegliante. Parteciperanno anche gli studenti del Liceo Linguistico Filippo Pacini guidati da Cecilia Ballotti con domande e recensioni-commento: le migliori saranno premiate con buoni libri offerti dalla Fondazione Caript da spendere alla Libreria Lo Spazio di Pistoia per il Premio Ceppo Giovani. Poeta e traduttore francese dall’italiano, di Vegliante (Roma, 1947) è la traduzione integrale della Commedia (Gallimard), di cui parlerà anche al Premio Ceppo in occasione del 700/mo anniversario dantesco. Professore di lingua, cultura e letteratura italiana contemporanea presso la Sorbonne Nouvelle (Paris 3), ha tradotto anche Leopardi, Pascoli, Fortini, Ungaretti, Montale, Rosselli, Pasolini e altri poeti. Una sua antologia della poesia italiana esce a puntate sul sito «Recours au Poème». Tra le sue raccolte di poesie in italiano, Nel lutto della luce / Le deuil de lumière (Einaudi, 2004, trad. G. Raboni), Pensiero del niente (Stampa2009, 2016, trad. di F. Piemontese, pref. di M. Cucchi). In collaborazione con il Premio Ceppo, Vegliante parteciperà venerdì 8 ottobre all’Institut Français di Firenze alla giornata di studi Dante: riletture, traduzioni e riscritture nelle lingue e nelle letterature romanze coordinata da Michela Landi (Università di Firenze); intervengono in presenza o in streaming: Paolo Fabrizio Iacuzzi, Manon Hansemann, Michela Graziani, Michela Landi, Salomé Vuelta García, Marco Lombardi, Luca Azzetta, Paola Manni, Simone Magherini, Irene Gambacorti, Arianna Fiore, Sara Svolacchia, Claudia Jacobi, Fernando Funari. L’autore partecipa inoltre lunedì 11 ottobre alla giornata di studi, a cura della rivista “Semicerchio” diretta da Francesco Stella, dedicata a Le traduzioni della Commedia in lingue orientali, organizzata dal Centro interuniversitario Studi Comparati “I Deug-Su” all’Università per Stranieri di Siena.

pa.ce.