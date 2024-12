Weekend di fuoco per le pistoiesi. Apre Pieve a Nievole con Porcari

Si va per l’11° turno d’andata nel girone B del campionato femminile di serie C. Tutte le squadre pistoiesi, a eccezione della capolista Delfino Pescia che riposa da calendario per la "zoppia" del girone (a 15 formazioni), giocheranno domani. E se a Pescia le giocatrici godono buona salute, non mancano i problemi nelle altre "rose". Sabato per primo scenderà in campo il Montebianco Volley Pieve a Nievole di Lorenzo Branduardi, che sta attraversando un eccellente periodo: dalle 17.30, alla palestra Fanciullacci di Pieve, se la vedrà con Porcari: sfida tra la quinta e la terza forza della classe.

Soddisfatto il tecnico del successo netto (3-0) ottenuto a Follonica. "Le ragazze sono state brave e hanno conquistato 3 punti importanti su un campo difficile". Si proseguirà, dalle 18 al Pala Capitini di Agliana, con Volley Aglianese – Lunigiana: decima posizione per le neroverdi di coach Marco Targioni, sesta per la compagine ospite. Tra le aglianesi, certa la defezione di Irene Varani, procuratasi un infortunio serio a Quarrata. Dovrebbe rientrare Bora. "La Lunigiana vanta giocatrici di esperienza, gente che ha militato in categorie superiori. Dovremo affrontarla con un piglio differente rispetto al derby di Quarrata – sostiene l’allenatore – perché sarà un incontro ancora più difficile di quello". Dalle 21, alla palestra Martin Luther King di Bottegone, è in programma il derby tra il Progetto Volley di Michele Barbiero e il Blu Volley di Davide Torracchi: quattordicesima contro nona. Bottegone non potrà disporre di Francesca Tucci, infortunata e rilevata da Alice Gori: ha giocato gli ultimi set acciaccata, procurandosi uno stiramento. Niente Foggi, che ha ricominciato ad allenarsi pur senza schiacciare, e Lelli nelle fila mobiliere.

Gianluca Barni