Voglia d’impresa e difficoltà delle aziende: domani nel salotto di Nieri

E’ per offrire un’opportunità, dare valore e condividere esperienze alle attività, soprattutto del distretto del mobile, che si parlerà di voglia di impresa e di dinamiche e difficoltà delle aziende, domani, sabato 14 dicembre, a Quarrata. L’incontro è stato organizzato dalla ditta Nieri, storica produttrice di salotti, e si svolgerà alle ore 17,30 nello lo show room dell’atelier in via del Casone 65. A introdurre e moderare il dibattito dedicato al dinamismo e alle sfide affrontate dalle imprese toscane sarà il giornalista di Mediaset Giuseppe Brindisi, noto al pubblico televisivo per la trasmissione Zona Bianca. All’incontro interverranno il presidente di Regione Toscana Eugenio Giani, Maurizio Nieri (foto) designer creativo di Atelier Nieri, Cristina Manetti capo di gabinetto della Regione, la consigliera del Csm Claudia Eccher, esperta di diritto bancario e societario, Cataldo Calabretta docente universitario e presidente di Sorical, e Alessandro Nerini, presidente della ditta Nerini Spa.

D.G.