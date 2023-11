Via i banchi dal Duomo. Mercato, ecco come cambia

Pistoia, 24 novembre 2023 – La nuova disposizione del mercato del centro storico è pronta finalmente a diventare effettiva. A partire da domani, entrerà in vigore la configurazione prevista dal Piano del Commercio approvato in consiglio comunale lo scorso 11 settembre. Dopo mesi costellati dall’attesa e dalle varie fasi preparatorie, tra cui la messa in atto della nuova segnaletica, il centro cittadino avrà quindi una nuova fisionomia nelle mattinate di mercoledì e sabato.

Le principali novità consistono nel dislocamento dei banchi in Via Atto Vannucci, nel tratto da Corso Gramsci a Via della Repubblica, e nella liberazione di alcuni spazi in Piazza del Duomo, in particolare di fronte alla Cattedrale di San Zeno, al Battistero e al Tribunale e di fronte alla chiesa di San Giovanni Fuorcivitas. Inoltre saranno ricollocati nell’intero centro storico i banchi delle scarpe di Piazza Spirito Santo, consentendo così l’allestimento di eventi ed iniziative, anche di durata superiore ad un giorno, nello spazio venutosi a liberare. L’altra novità riguarda i posteggi degli alimentaristi in Piazza San Francesco, che passeranno da 8 a 20.

A commentare con soddisfazione l’imminente cambio di rotta è stato l’assessore allo sviluppo economico Gabriele Sgueglia: "Il nuovo assetto del mercato prende vita in seguito ad un lungo lavoro e a un confronto costante tra l’amministrazione e le categorie economiche. Col nuovo Piano del Commercio, vogliamo andare incontro alle richieste e alle esigenze di ambulanti e commercianti, rendendo questo strumento molto più elastico, al fine di favorire una crescita commerciale e turistica nella nostra città".

La nuova disposizione dei banchi del mercato ha fatto però storcere il naso ad una parte della minoranza, in particolare a Paolo Tosi, consigliere del Partito Democratico, che alcuni giorni fa ha lanciato un appello rivolto direttamente al sindaco Alessandro Tomasi e all’assessore Sgueglia. "La rimodulazione degli stalli del mercato dev’essere valutata nelle tempistiche assieme alle associazioni rappresentative – sottolinea Tosi - Sono stati fatti investimenti importanti da parte dei commercianti e una ricollocazione a ridosso del Natale porterebbe indubbiamente delle criticità".

Michele Flori