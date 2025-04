Centrodestra toscano. Un portavoce per tutti. Capecchi all’unanimità

PISTOIAÈ Alessandro Capecchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, il nuovo portavoce dell’opposizione del consiglio regionale toscano. La nomina è arrivata all’unanimità dall’assemblea delle opposizioni, con il centrodestra che ha votato compatto in favore del consigliere pistoiese."Sono molto soddisfatto per questa elezione – ha dichiarato Capecchi – che rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, in particolare come presidente della Commissione Controllo".

Il consigliere ha inoltre voluto esprimere la propria gratitudine al capogruppo di FdI, Vittorio Fantozzi, e a tutto il partito, così come ai colleghi di Lega e Forza Italia, sottolineando anche la presenza simbolica della consigliera Silvia Noferi, ex Movimento 5 Stelle, "segno – ha detto – dell’apprezzamento per il dialogo istituzionale portato avanti al di là delle appartenenze politiche".

Capecchi durante il suo intervento ha poi rimarcato il ruolo delicato e strategico che il portavoce dell’opposizione è chiamato a svolgere: "È una figura di garanzia per le minoranze e di stimolo e pungolo per la maggioranza. Intendo utilizzare le prerogative che mi competono e che il mio nuovo ruolo mi conferisce nell’interesse del centrodestra e di tutta l’opposizione, soprattutto in questa fase conclusiva della legislatura. L’obiettivo è costruire una proposta politica forte e coesa, vicina alle esigenze dei cittadini in vista delle elezioni regionali".

La nomina di Capecchi arriva dunque in un momento cruciale, non solo per il centrodestra ma per la politica toscana tutta, con i partiti già al lavoro per definire strategie, alleanze e un candidato unitario in vista del voto per le prossime elezioni regionali, dove Fdl, forzisti e Lega tenteranno di disarcionare il governatore uscente Giani.

A.F.