Verso le amministrative. Betti presenta la lista

Ferdinando Betti, candidato a sindaco per il terzo mandato, ha presentato i candidati della sua lista di centrosinistra denominata "Montale concreta". La lista è espressione dell’alleanza tra Partito Democratico, Partito Socialista, Italia Viva e la lista civica Vivere Montale. Richiamandosi al valore della "concretezza", Betti ha anticipato alcuni punti del programma: la continuità negli interventi di edilizia scolastica con la sistemazione delle scuole medie Melani e della materna di via Vignolini, la "priorità assoluta" alla sicurezza idrogeologica con la sistemazione dell’argine dell’Agna "per la quale la protezione civile regionale ha già deciso di destinare buona parte delle risorse disponibili", il completamento del lavoro sulla Settola e una nuova cassa di espansione in via Garibadi legata a un nuovo insediamento industriale, la sistemazione di marciapiedi e l’asfaltatura delle strade, inoltre "due polmoni verdi in centro", uno tra la Misericordia e il campo sportivo parrocchiale, l’altro tra il Ponte del Rosso e il cimitero su "un terreno che diventerà di proprietà comunale". Infine la sistemazione della zona sportiva con lo spostamento in quell’area del campo sportivo "Nencini".

Betti ha anche citato alcune opere già finanziate con una parte dell’avanzo di bilancio e lasciate in eredità alla futura amministrazione: il parcheggio in via Martiri, il rifacimento del vialetto del cimitero del capoluogo, il nuovo fontanello a Stazione (che sarà fatto da Publiacqua con quota-parte del Comune).

Betti non ha nascosto il rammarico ("mi piange il cuore") per i ritardi nel compimento delle scuole di Stazione che saranno comunque finite "tra qualche settimana" e ha assicurato la continuazione dell’impegno nel sociale ("continueremo a essere pronti a rispondere a chi ha bisogno") e nella cultura ("abbiamo fatto tantissime iniziative alla Smilea e al Centro Nerucci"). Sulla squadra dei candidati Betti ha spiegato che è "per metà nuova e per metà composta da chi ha già operato nelle ultime due legislature, unisce competenza, esperienza e novità". Sono in lista gli assessori uscenti Alessio Guazzini, Sandra Neri e Tiziano Pierucci e il consigliere con delega allo sport Gianni Garbesi.

Si candidano nuovamente anche Alessandro Galardini, portavoce della lista civica "Vivere Montale", Salvador Righi, segretario dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Montale e Adriano Borchi.

I candidati nuovi sono Francesco Barontini, della direzione regionale del Partito Socialista, Mascia Cecchi, vicepresidente di Italia Viva della Piana Pistoiese, Paola Pizzano, Daniela Accorgi, Marco Bernardini, Simona Becciani, Paola Meoni e Luisa Innocenti. Betti ha annunciato incontri con le associazioni per completare il programma. La sede del comitato elettorale di "Montale concreta" è in via Masini numero 83.

Giacomo Bini