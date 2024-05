Rapinano coppia in auto. Chieste le condanne

Quella sera avevano sorpreso i due fidanzati mentre si trovavano nella loro auto, parcheggiata a pochi passi dalla loro casa. Così, con i cappucci calati sul viso e una mascherina chirurgica indossata fin sotto gli occhi, si erano avvicinati ai finestrini e li avevano minacciati di consegnare tutto ciò che avevano: la borsa di lei, i contanti e persino le chiavi della macchina, altrimenti avrebbero fatto loro del male. Con sé avevano una roncola e un cacciavite. Una richiesta a cui i fidanzati non si erano sottratti, e alla fine i malviventi si erano allontanati a bordo di una Bmw con il bottino: la borsa e la collana di lei e i contanti che il fidanzato aveva in tasca.

La brutta rapina era avvenuta la sera del 21 ottobre del 2022 in via degli Armacani, una traversa di via Toscana. I due fidanzati avevano subito dato l’allarme e sul posto era intervenuta la polizia. Le indagini, anche grazie all’uso delle telecamere di sorveglianza della zona, hanno portato all’individuazione di due uomini, due albanesi, Alexander Pershpali, e Alfred Peraj, che sono stati accusati di rapina aggravata. Per uno dei due, Peraj, sono stati contestati anche il reato di spaccio di cocaina e la resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri mattina, davanti al collegio presieduto dal giudice Stefano Billet (giudice Magi e Cerrone al latere), il pubblico ministero Luisa Serranti ha chiesto per i due imputati pesanti condanne: a sei anni di reclusione e una multa di 2.400 euro per Pershpali, difeso dall’avvocato Pamela Bonaiuti, e a otto anni per Alfred Peraj, avvocato Costanza Malerba, oltre al pagamento di una multa pari a quattromila euro.

Pershpali ha invece reso spontanee dichiarazioni, chiedendo scusa per quanto commesso, e di fatto scagionando Peraj: il suo legale ha chiesto che siano riconosciute le attenuanti generiche, inoltre ricordando che il suo assistito ha provveduto in parte a risarcire le vittime.

L’avvocato Malerba ha chiesto per il suo assistito l’assoluzione per il solo reato della rapina, in quanto non sarebbe stato riconosciuto da una delle vittime in sede di incidente probatorio. La sentenza è attesa per il prossimo 3 giugno.

