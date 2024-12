Undici confermato: davanti Sparacello-Pinzauti

Squadra che vince non si cambia. E così, in vista del match del Lungobisenzio contro la Zenith, Alberto Villa sembra intenzionato a riconfermare, per la terza domenica consecutiva, la stesso undici titolare. Scelte chiare, anche per fare trovare ai titolari una maggiore confidenza reciproca. A facilitare le scelte del tecnico della Pistoiese, ad onor del vero, ci sono anche le assenze di Bertolo, Donida e Tascini, tutti ai box per infortunio, e di Kharmoud per squalifica. Il tutto in attesa che il mercato porti nella arancione gli opportuni rinforzi. Ecco quindi che nell’ormai consueto 3-5-2 si rivedrà Cecchini tra i pali, oltre alla retroguardia a tre composta da Mazzei, Polvani e Accardi. A centrocampo le fasce saranno presidiate ancora da Diodato a destra e Maloku a sinistra, anche se c’è anche l’opzione Dibenedetto per la corsia mancina.

In mediana non si tocca Luis Maldonado, in crescita domenica dopo domenica, mentre Grilli insidia Basanisi nella slot di mezzala sinistra. Certo di un posto invece Greselin sul versante destro del centrocampo. Pochi dubbi anche in attacco, dove toccherà ancora a Sparacello e Pinzauti trascinare l’attacco arancione. Il numero trenta ha deciso domenica scorsa la gara col San Marino, mentre il novantacinque è ormai imprescindibile per la manovra offensiva della Pistoiese.

Michele Flori