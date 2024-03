Una storia di resilienza al femminile, il libro di Caterina Benini

"Una storia al femminile, di resilienza. Che porta un messaggio positivo: mai dire mai nella vita". Caterina Benini, consigliera comunale di minoranza di Serravalle, ha descritto il suo romanzo "Il mare adesso", pubblicato da Bookabook Edizioni al termine di una campagna di crowdfunding. E’ la storia di Rebecca, una donna che dopo essersi trasferita a Firenze per sfuggire al proprio passato è costretta a causa di un lutto familiare a tornare in Liguria. Il soggiorno si prolungherà più del previsto e questo la aiuterà ad accettare i propri demoni, risolvendo le situazioni rimaste sospese per andare avanti una volta per tutte. E a rispondere alla domanda che risuona inella sua mente: "Cos’è la felicità?". "Ho iniziato a scrivere questa storia nel 2019 la pubblicazione è avvenuta grazie al crowdfunding: tante persone hanno acquistato il libro "a scatola chiusa", in pre-ordine. Ogni presentazione sarà anche un ringraziamento".

Giovanni Fiorentino